Відповідальна за Україну у Конгресі заступилася за Зеленського, звинувативши Спартц в підігруванні Путіну

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам", - запевнила Каптур

Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі США, опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Путіну.

Каптур, яка належить до Демократичної партії, наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії.

"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання", - заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.

Каптур наголосила, що рівень та масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника" та звинуватила Спартц у грі на руку Путіну.

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам.

Сполучені Штати віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", - запевнила Каптур.

Вона додала, що США як союзники продовжать працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його офісом, щоб покласти край війні.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.