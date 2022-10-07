RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Відповідальна за Україну у Конгресі заступилася за Зеленського, звинувативши Спартц в підігруванні Путіну

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам", - запевнила Каптур
Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі США, опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Путіну.
Відповідальна за Україну у Конгресі заступилася за Зеленського, звинувативши Спартц в підігруванні Путіну Фото: з вільних джерел

Каптур, яка належить до Демократичної партії, наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії.

"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання", - заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.

Каптур наголосила, що рівень та масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника" та звинуватила Спартц у грі на руку Путіну.

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам.

Сполучені Штати віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", - запевнила Каптур.

Вона додала, що США як союзники продовжать працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його офісом, щоб покласти край війні.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2022 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.