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Відправка військ КНДР на війну проти України – це "відчай" росії – Пентагон

25 жовтня 2024, 15:09
Відправка військ КНДР на війну проти України – це
Фото: afp.com
Пхеньян вже відправив своїх солдатів для підтримки росії у Курській області.

Участь військ Північної Кореїу війні проти України підкреслює відчай кремля, що вплине на союзників в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріну Сінгх під час брифінгу.

Сінгх підкреслила, США відомо про відправку близько 3 тисячі солдатів КНДР до рф, але Пентагон не знає, що вони там роблять.

Речниця Міноборони США додала, що якщо солдати Північної Кореї вступлять у бій і це свідчитиме про те, що російський диктатор путін не досяг своїх стратегічних цілей на полі бою.

Якщо війська КНДР доєднаються до війни проти України, це дестабілізує Індо-Тихоокеанський регіон, вважає речниця.  

"І, звісно, ​​це вплине на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея... якщо це так, що солдати КНДР вступають у бій, вони будуть співучасниками війни з рф. І це дуже серйозне питання. Це також підкреслює відчай росії", - сказала Сінгх.

Разом з тим, в Пентагоні відмовились коментувати, чи вдадуться США до прямих військових дій, якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні.

"Я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі, що саме війська КНДР роблять у росії, ще слід з’ясувати", - підсумувала вона. 

Раніше Остін підтвердив присутність військ КНДР у росії.

 

КНДРвійна в Україні

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