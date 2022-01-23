Відсьогодні ФОПи можуть подати декларацію у "Дії"

Раніше підприємцям треба було наймати бухгалтера чи переплачувати платний сервіс, щоб подати декларацію. Тепер це можна зробити онлайн і безкоштовно — у кілька кліків у застосунку Дія

У застосунку Дія відсьогодні фізичні особи-підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.

"Раніше підприємцям треба було наймати бухгалтера чи переплачувати платний сервіс, щоб подати декларацію. Тепер це можна зробити онлайн і безкоштовно — у кілька кліків у застосунку Дія", - зауважив урядовець.

"Нова послуга: ФОПи 1-3 групи зможуть подати річну декларацію в Дії. Відтепер подати річну декларацію — це кілька кліків у застосунку Дія, без черг та паперів. Робіть це, де вам зручно та коли вам зручно", - розповіли розробники застосунку.

Щоб подати декларацію, ФОПам 1 та 2 груп треба:

• У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації

• Ввести суму доходу за рік та контактні дані

• Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. (Усі дані та суми редагуються)

• Підписати декларацію Дія.Підписом.

Для подання декларації ФОПам 3 групи треба:

• У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації

• Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців.

• Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про Єдиний соціальний внесок

• Відредагувати дані та суми в декларації

• Підписати декларацію Дія.Підписом.

Внизу під кнопкою “Підписати та надіслати” можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.

Послуга розроблена Міністерством цифрової трансформації спільно з Державною податковою службою за підтримки Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Innovabridge.