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Відсьогодні ФОПи можуть подати декларацію у "Дії"

Раніше підприємцям треба було наймати бухгалтера чи переплачувати платний сервіс, щоб подати декларацію. Тепер це можна зробити онлайн і безкоштовно — у кілька кліків у застосунку Дія
У застосунку Дія відсьогодні фізичні особи-підприємці 1-3 груп можуть подати річну декларацію.
Відсьогодні ФОПи можуть подати декларацію у "Дії" Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Фейсбуці.
 
"Раніше підприємцям треба було наймати бухгалтера чи переплачувати платний сервіс, щоб подати декларацію. Тепер це можна зробити онлайн і безкоштовно — у кілька кліків у застосунку Дія", - зауважив урядовець.
 
"Нова послуга: ФОПи 1-3 групи зможуть подати річну декларацію в Дії. Відтепер подати річну декларацію — це кілька кліків у застосунку Дія, без черг та паперів. Робіть це, де вам зручно та коли вам зручно", - розповіли розробники застосунку.
 
Щоб подати декларацію, ФОПам 1 та 2 груп треба:
 
• У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
 
• Ввести суму доходу за рік та контактні дані
 
• Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. (Усі дані та суми редагуються)
 
• Підписати декларацію Дія.Підписом.
 
Для подання декларації ФОПам 3 групи треба:
 
• У застосунку Дія вибрати Послуги → Податки ФОП → Декларації
 
• Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців.
 
• Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про Єдиний соціальний внесок
 
• Відредагувати дані та суми в декларації
 
• Підписати декларацію Дія.Підписом.
 
Внизу під кнопкою “Підписати та надіслати” можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.
 
Послуга розроблена Міністерством цифрової трансформації спільно з Державною податковою службою за підтримки Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Innovabridge.
 
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23 01 2022 11:26
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