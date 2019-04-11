Відсутність співпраці з МВФ та суди щодо ПриватБанку негативно вплинуть на зростання української економік
У Національному банку України вважають найбільшими ризиками для економічного зростання України у наступні роки відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також судові процеси, зокрема щодо націоналізації "ПриватБанку", повідомляє "Громадське". Про це представники НБУ повідомили під час засідання з приводу ухвалення рішення щодо зниження розміру облікової ставки в Україні до 15,5% річних.
"Основними ризиками члени комітету з монетарної політики назвали відтермінування укладання нової програми співпраці з МВФ та посилення загроз для макрофінансової стабільності, насамперед внаслідок рішень українських судів. Реалізація цих ризиків, а також інших негативних подій може викликати погіршення курсових та інфляційних очікувань і, як наслідок, стати на заваді зниженню інфляції до цілі", - повідомляє прес-служба Нацбанку за підсумками засідання монетарного комітету.
В НБУ вважають що Україна підпише нову програму про співпрацю з МВФ та отримає перший транш кредиту від фонду до кінця 2019 року. Зокрема, про це свідчать результати переговорів української делегації з МВФ у Вашингтоні, а також анонсований приїзд місії МВФ у листопаді 2019 року.
1 листопада у Національному банку покращили свій прогноз щодо економічного зростання України у 2020 та 2021 роках. Так, там очікують, що українська економіка зросте на 3,5% у 2020 році, в той час як раніше прогнозували зростання на 3%.
24 жовтня Національний банк України знизив розмір облікової ставки до 15,5% річних, тобто на 1 відсотковий пункт.
Облікова ставка - це один з основних індикаторів економіки. Вона являє собою відсоток, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам.
Облікова ставка - це один з ключових інструментів управління інфляцією. Підвищуючи облікову ставку Нацбанк збільшує вартість кредитів та депозитів, чим стимулює більше коштів заощаджувати. Зниження облікової ставки має зворотний ефект та стимулює людей більше коштів витрачати у конкретний момент, що впливає на зростання цін.
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