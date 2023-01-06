Відтепер на порталі "Дія" можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру – Мінцифри
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Продовжуємо спрощувати умови для ведення бізнесу в Україні. Один з найпопулярніших документів для підприємців – витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР) вже на порталі "Дія", – написав Федоров.
Він нагадав, що цей документ підтверджує, що громадянин має або мав бізнес. Діючі підприємці можуть використати його, щоб підписати договір, отримати послуги у банку тощо.
"Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР треба було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. І, зрештою, чекати добу. Зараз – робите кілька кліків на порталі "Дія" і документ вже у вас", – зазначив очільник Мінцифри.
Документ доступний на порталі "Дія" за посиланням.
Нагадаємо, до "Дії" повернули довідку з Державного реєстру майнових прав.