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Відтепер на порталі "Дія" можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру – Мінцифри

06 січня 2023, 12:10
Відтепер на порталі
Фото: з вільних джерел
На порталі держпослуг "Дія" можна отримати один із найпопулярніших документів для підприємців - витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо спрощувати умови для ведення бізнесу в Україні. Один з найпопулярніших документів для підприємців – витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР) вже на порталі "Дія",  написав Федоров.

Він нагадав, що цей документ підтверджує, що громадянин має або мав бізнес. Діючі підприємці можуть використати його, щоб підписати договір, отримати послуги у банку тощо.

"Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР треба було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. І, зрештою, чекати добу. Зараз – робите кілька кліків на порталі "Дія" і документ вже у вас", – зазначив очільник Мінцифри.

Документ доступний на порталі "Дія" за посиланням.

Нагадаємо, до "Дії" повернули довідку з Державного реєстру майнових прав.

підприємціДіяФедоровЄДР

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