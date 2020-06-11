Вільну економічну зону хочуть створити не лише на Донбасі, а й у західній області
Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю на "1+1", зазначає "Громадське".
Спершу Єрмак заявив, що рішення про ВЕЗ ще не ухвалили: цю ідею будуть обговорювати на рівні експертів і парламенту.
"Ми вважаємо, що спершу це проєкт для залучення інвестицій, для того, щоб відновити та зробити з цього депресивного району такий, що процвітає, який ще надав би сьогодні потужної підтримки українській економіці загалом", - сказав глава ОП.
Він додав, що ця вільна економічна зона має залучити й іноземні інвестиції, бо "тільки наших грошей не вистачить".
За словами Єрмака, планується створити ще одну ВЕЗ - в одній із західних областей. В якій саме - ще вирішується. Навіщо друга економічна зона - пояснює:
"Ці дві економічні зони повинні спрацювати на об'єднання країни та рівність можливостей".
Нагадаємо, що про вільну економічну зону на Донбасі почав активно говорити Леонід Кравчук, також про створення вільної економічної зони на Донбасі Зеленський запитував під час свого "всенародного опитування".
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