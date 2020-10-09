Вільний ринок газу: За місяць "Нафтогаз" залучив 750 клієнтів, 40% з них - працівники НАКу

Зазначається, що під час брифінгу у "Нафтогазі" повідомили про 1,5 тисячі нових заявок на підключення, з них встигло підключитися близько половини

Перед запуском ринку директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович прогнозував, що населення, ймовірно, не дуже активно буде змінювати постачальників.

Після відкриття з 1 серпня роздрібного ринку газу для наслення до ГК "Нафтогаз України" приєдналось близько 750 нових користувачів, при цьому 40% з них - працівники НАКу.

Про це повідомляє видання Oilpoint з посиланням на офіційну інформацію "Нафтогазу" та співрозмовника у компанії, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що під час брифінгу у "Нафтогазі" повідомили про 1,5 тисячі нових заявок на підключення, з них встигло підключитися близько половини.

"Станом на 8 вересня 50% заявників вже підключилися до ГК "Нафтогаз України". Решта в процесі - здебільшого доотримуємо необхідні документи для переходу. Часто люди подають просто заяву на приєднання, тому трохи більше часу займає їх перехід до ГК "Нафтогаз України" , - зазначили в прес-службі.

За даними видання, серед нових клієнтів щонайменше 300 абонентів є працівниками дочірнього підприємства "Нафтогазу" - компанії "Укртрансгаз".

У НАК відповіли OilPoint, що перехід співробітників групи активізувався із запуском тарифу "Річний". Але повну інформацію в "Нафтогазі" обіцяють оприлюднити наприкінці вересня.

"Також в групі повідомляють про щоденне зростання кількості заявок на підключення. Як заявили в НАК, станом на середу, 9 вересня, їх кількість становила вже понад 2 тисячі.

Частка групи "Нафтогаз" на роздрібному ринку газу для населення становить 2%, тобто понад 240 тисяч домогосподарств по Україні. В загальному портфелі споживачів компанії нові домогосподарства становлять менше 1%", - йдеться в повідомленні.

Перед запуском ринку директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович прогнозував, що населення, ймовірно, не дуже активно буде змінювати постачальників.

"До кінця 2020 року ринок буде адаптуватис

я до нових реалій. Не думаю, що в цей час суттєво зросте кількість нових постачальників" , - сказав він у коментарі ЕП.

На брифінгу "Нафтогаз" також повідомив, що з жовтня в партнерстві з сервісними компаніями має намір відкрити близько 5 тисяч офісів продажу, в яких клієнт зможе ознайомитися з продуктами, які пропонує група.

Читайте також: Кабмін допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" та "Укрпошти"