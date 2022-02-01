"Вінні-Пух" та низка інших відомих творів стали громадським надбанням. Що це означає?
Про це пише ABC News, зазначає "Громадське".
Це зокрема стосується популярної дитячої повісті Алана Мілна про Вінні-Пуха й поетичних збірок "Втомлений блюз" Ленгстона Г’юза та "Досить мотузки" Дороті Паркер.
Німі фільми "Боротьба Батлера" режисера Бастера Кітона, "Спокусниця" з Гретою Гарбо у головній ролі, "Син шейха" з Рудольфом Валентино та "З волі небес" із Гарольдом Ллойдом також стають суспільним надбанням.
Експерти з авторських прав із Дюкського університету підрахували, що приблизно 400 тисяч аудіозаписів, створених до 1923 року, стануть доступними для загального користування. Зокрема, музика Етель Вотерс, Мемі Сміт, Енріко Карузо та Фанні Брайс.
Що означає перехід твору до громадського надбання?
Чинний закон США передбачає обмежений у 95 років термін охорони прав розпоряджатися твором. До них входить, наприклад, право на екранізацію.
Перехід твору до громадського надбання означає, що тепер будь-хто може вільно використовувати його без згоди чи дозволу й без виплати авторської винагороди. Водночас, як і раніше, зберігаються авторство, ім'я автора й недоторканність самого твору.
Нагадаємо, що Google оштрафовано на $593 млн у Франції за порушення вимог у сфері авторського права
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