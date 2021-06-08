Virgin Galactic уперше за 7 років відновила продаж квитків на туристичні польоти в космос. Яка ціна?
Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє "Громадське".
За словами головного виконавчого директора Virgin Galactic Майкла Колглейзера, рішення відновити продаж квитків ухвалили на тлі сплеску інтересу людей до компанії після успішного польоту ракети VSS Unity разом із Річардом Бренсоном у космос, який відбувся 11 липня.
Станом на 30 червня у компанії вже було приблизно 600 бронювань на майбутні космічні польоти.
Virgin Galactic пропонує охочим три різні варіанти бронювання місць для майбутніх польотів у космос. Ідеться про купівлю одного місця, бронювання багатьох місць або ж бронювання усього корабля.
Компанія Virgin Galactic призупинила бронювання місць для космічних польотів у 2014 році. Причиною стала катастрофа під час тестового польоту. Тоді сталася аварія корабля, на борту якого перебували два пілоти, один із них загинув.
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