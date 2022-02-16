Virgin Galactic запускає продаж квитків до космосу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.
Очікується, що польоти відбудуться наприкінці поточного року.
"Ми у Virgin Galactic віримо, що космос змінить світ. Ми плануємо залучити першу тисячу клієнтів і розпочати комерційне обслуговування наприкінці цього року, що забезпечить неймовірно міцну основу для початку проведення регулярних місій та розширення нашого флоту", - сказав генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.
Самі запуски здійснюватимуться з космодрому "Америка" у Нью-Мексико. Перед польотом передбачено етап підготовки космічних туристів, протягом якого їм надаватиметься комфортабельне житло та інші зручності.
Сама подорож у космос триватиме протягом 90 хвилин.
Вартість квитка становить 450 тисяч доларів, включаючи депозит у розмірі 150 тисяч доларів.
Нагадаємо, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновити космічні польоти компанії Virgin Galactic після завершення розслідування щодо суборбітального польоту ракетоплана Unity.
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