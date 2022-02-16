Virgin Galactic запускає продаж квитків до космосу

Вартість квитка становить 450 тисяч доларів, включаючи депозит у розмірі 150 тисяч доларів

Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона у середу відкрила старт продажів тисячі квитків у космос для широкого загалу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Очікується, що польоти відбудуться наприкінці поточного року.

"Ми у Virgin Galactic віримо, що космос змінить світ. Ми плануємо залучити першу тисячу клієнтів і розпочати комерційне обслуговування наприкінці цього року, що забезпечить неймовірно міцну основу для початку проведення регулярних місій та розширення нашого флоту", - сказав генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.

Самі запуски здійснюватимуться з космодрому "Америка" у Нью-Мексико. Перед польотом передбачено етап підготовки космічних туристів, протягом якого їм надаватиметься комфортабельне житло та інші зручності.

Сама подорож у космос триватиме протягом 90 хвилин.

Вартість квитка становить 450 тисяч доларів, включаючи депозит у розмірі 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновити космічні польоти компанії Virgin Galactic після завершення розслідування щодо суборбітального польоту ракетоплана Unity.