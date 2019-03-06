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Вірити російській "кисельовщині" шкідливо для здоров'я, - НФ про фейки щодо Яценюка

"Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумають нові деталі"
У прес-службі партії "Народний фронт" вчергове спростовують абсурдні фейки про виїзд колишнього Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за кордон.
Вірити російській "кисельовщині" шкідливо для здоров Фото: nfront.org.ua

На сторінці "Народного фронту" у Facebook розміщено фото Арсенія Яценюка із нинішнього засідання фракції НФ. 

У дописі зазначається, що російські видання, зокрема "Известія" та низка інших, опублікували "абсурдний фейк про колишнього Прем'єр-міністра  України Арсенія Яценюка і його родину": "Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти".

"Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого  похмілля придумають нові деталі. Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату", - зазначають у прес-службі партії.

"Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними "інтернет-парканами" в Україні. Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви", - йдеться в дописі.

У прес-службі "Народного фронту" вкотре наголошують: "Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають".

"Попереджаємо: вірити російській "кисельовщині" та її афільованим медіа в Україні - шкідливо для здоров'я", - зазначають у "Народному фронті". 

 
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03 06 2019 18:10
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