Вірити російській "кисельовщині" шкідливо для здоров'я, - НФ про фейки щодо Яценюка
На сторінці "Народного фронту" у Facebook розміщено фото Арсенія Яценюка із нинішнього засідання фракції НФ.
У дописі зазначається, що російські видання, зокрема "Известія" та низка інших, опублікували "абсурдний фейк про колишнього Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і його родину": "Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти".
"Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумають нові деталі. Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату", - зазначають у прес-службі партії.
"Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними "інтернет-парканами" в Україні. Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви", - йдеться в дописі.
У прес-службі "Народного фронту" вкотре наголошують: "Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають".
"Попереджаємо: вірити російській "кисельовщині" та її афільованим медіа в Україні - шкідливо для здоров'я", - зазначають у "Народному фронті".
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