Вісім медалей та перше загальнокомандне місце: як виступили українки на ЧЄ з боротьби в Македонії У спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота"

Українська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23, що проходить у Македонії. Українки посіли перше загальнокомандне місце на змаганнях.

Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК) України, пише "РБК-Україна". Так, у спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота". Золото: 55 кг - Христина-Зоряна Демко 57 кг - Аліна Грушина 62 кг - Тетяна Ріжко 68 кг - Оксана Чудик Срібло: 65 кг - Катерина Зелених Бронза: 50 кг - Лілія Маланчук 53 кг - Марія Винник 59 кг - Соломія Винник Читайте також: Збірна України посіла друге місце у загальному заліку Кубка світу з жіночої боротьби

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію