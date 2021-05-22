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Вісім медалей та перше загальнокомандне місце: як виступили українки на ЧЄ з боротьби в Македонії

У спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота"
Українська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23, що проходить у Македонії. Українки посіли перше загальнокомандне місце на змаганнях.
Вісім медалей та перше загальнокомандне місце: як виступили українки на ЧЄ з боротьби в Македонії Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК) України, пише "РБК-Україна".

Так, у спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота".

Золото:

55 кг - Христина-Зоряна Демко

57 кг - Аліна Грушина

62 кг - Тетяна Ріжко

68 кг - Оксана Чудик

Срібло:

65 кг - Катерина Зелених

Бронза:

50 кг - Лілія Маланчук

53 кг - Марія Винник

59 кг - Соломія Винник

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22 05 2021 14:38
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