СПОРТ НОВИНИУкраїнська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23, що проходить у Македонії. Українки посіли перше загальнокомандне місце на змаганнях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вісім медалей та перше загальнокомандне місце: як виступили українки на ЧЄ з боротьби в Македонії
У спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота"
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК) України, пише "РБК-Україна".
Так, у спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота".
Золото:
55 кг - Христина-Зоряна Демко
57 кг - Аліна Грушина
62 кг - Тетяна Ріжко
68 кг - Оксана Чудик
Срібло:
65 кг - Катерина Зелених
Бронза:
50 кг - Лілія Маланчук
53 кг - Марія Винник
59 кг - Соломія Винник
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