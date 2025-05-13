Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини на переговори між рф та Україною
13 травня 2025, 17:05
джерело x.com/generalkellogg
Раніше президент США натякав на особисту участь у переговорах
На переговори між Україною і росією, які мають відбутись 15 травня у Стамбулі, будуть присутні спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу, України й росії Стів Віткофф та спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог.
Про це повідомило Reuters з посиланням на кількох неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.
Водночас агентство не уточнює, чи буде там присутній Трамп особисто.
Як пише репортер Reuters Грем Слеттері у Х, наразі формат перемовин незрозумілий.