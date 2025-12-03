Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Віткофф і Кушнер нібито скасували заплановану зустріч із Зеленським після переговорів з рф – Kyiv Post

03 грудня 2025, 11:53
Віткофф і Кушнер нібито скасували заплановану зустріч із Зеленським після переговорів з рф – Kyiv Post
джерело DR
Віткофф і Кушнер "обіцяли" путіну повернутися одразу до Вашингтона.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф після переговорів у росії скасував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
 
Про це з посиланням на джерела повідомив в Х журналіст-міжнародник Алекс Рауфоглу.
 
Раніше їхню зустріч "в одній із європейських країн" анонсувало Axios. Сам Зеленський, який перебував в Ірландії, заявив, що Україна чекатиме на сигнали від делегації США після візиту до москви і від них залежатимуть подальші кроки.
 
2 грудня Віткофф і чоловік дочки Трампа Джаред Кушнер провели п'ятигодинну зустріч із  президентом рф путіним, обговорюючи "мирний план" для України. У підсумку Ушаков говорив, що американці кремлю "не обіцяли, що поїдуть у Київ, а обіцяли, що повернуться додому, в рідний Вашингтон".
 
За даними Рауфоглу, переговори за участі українського президента, які планували у Брюсселі (Бельгія), скасували.
 
"Зеленський повертається додому", – ідеться в пості журналіста.
 
Згідно з даними сервісу AirNav, український урядовий борт Airbus A319 учора ввечері вилетів з Ірландії в Польщу.
 

 

СШАвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

