Віткофф проінформує Україну і НАТО про свою зустріч з путіним – ЗМІ

Під час конференції йтиметься також про можливий саміт між Дональдом Трампом і путіним, що викликає занепокоєння в Києві.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф планує у четвер, 7 серпня, провести відеоконференцію з високопосадовцями України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб повідомити деталі свого візиту до росії.

Про це повідомляє AXIOS, із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією.

"За словами двох осіб, які мають безпосередню інформацію, посланець Білого дому Стів Віткофф планує провести відеоконференцію з представниками ключових союзників, щоб проінформувати їх про свою зустріч із президентом росії Володимиром путіним і обговорити подальші кроки, зокрема можливий саміт Трампа і путіна", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп раніше займав жорсткішу позицію щодо росії. Однак після зустрічі з Віткоффом він почав більш оптимістично оцінювати "досягнутий прогрес" і можливість особистої зустрічі з путіним.

Axios також повідомляє, що українські чиновники стурбовані ініціативою путіна щодо прямої зустрічі з Трампом, розглядаючи її як спробу обійти Україну та європейські держави під час обговорення шляхів припинення війни.

У Білому домі заявили, що в п’ятницю, 8 серпня, буде оголошено про нові санкції проти росії, але поки не уточнюється, чи торкнуться вони також Китаю - ще одного великого імпортера російської нафти, чи лише Індія зіткнеться з підвищенням тарифів у разі досягнення домовленостей з москвою.

Однак по обіді Трамп висунув умову путіну для особистої зустрічі, де президент рф також має зустрітись із Зеленським.