БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ.о. міністра енергетики Юрій Вітренко переконаний, що газові монополісти у лютому добровільно знизять ціну на блакитне паливо до того рівня, що раніше встановила держава.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вітренко вважає, що монополісти у лютому добровільно знизять ціну на газ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив Вітренко у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", пише "Економічна правда".
"Я думаю, що монополісти будуть добровільно знижувати ціни до того граничного рівня, який встановила держава: 6,99. Що це означає для людей: та категорія, яка є найбільш вразливою до збільшення цін на газ – категорія, яка споживає газ для індивідуального опалення – сума платіжки знизиться у лютому у порівнянні з січнем на 500 грн. Замість того, щоб у платіжці було плюс 230 грн" - сказав Вітренко.
За його словами, влада підтримує розвиток ринковий умов у газовій сфері, проте це має відбуватись ""в інтересах людей, а не в інтересах олігархів".
Раніше Кабінет Міністрів встановивграничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр
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23 01 2021 11:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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