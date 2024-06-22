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ПОЛІТИКА

Віцеканцлер Німеччини застеріг Китай про економічні наслідки підтримки росії у війні проти України

22 червня 2024, 14:20
Віцеканцлер Німеччини застеріг Китай про економічні наслідки підтримки росії у війні проти України
Фото: з вільного доступу
Війна росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки росії у війні проти України.

Про це повідомляє DPA.

Війна росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки, заявив Габек, який також обіймає посаду міністра економіки Німеччини, в суботу в Пекіні на зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату.

Габек повторив аналогічні коментарі, зроблені ним у п'ятницю.

Китайську сторону очолював колега Габека Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC). На цей орган покладено завдання керувати розвитком китайської економіки.

"Ми б діяли інакше і, безумовно, не так жорстко аналізували, де у нас є залежність від сировини і технічних товарів, якби не було цієї війни або підтримки Китаєм росії у цій війні", – підкреслив Габек.

Він додав, що ці речі неможливо відокремити: "Наші відносини, наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну. 

НімеччинаКитайвійнаросія загроза

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