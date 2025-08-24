Віцепрезидент США Венс заявив про поступки у переговорах і спрогнозував завершення війни

За словами Венса, кремль уперше з початку повномасштабної війни визнав, що не зможе змінити режим у Києві чи встановити там маріонеткову владу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у мирних перемовинах між Україною та росією за останні тижні вдалося досягти «значних поступок».

Про це він розповів в інтерв’ю NBC News.

За словами Венса, кремль уперше з початку повномасштабної війни визнав, що не зможе змінити режим у Києві чи встановити там маріонеткову владу. Також, за його словами, росія погодилася з тим, що Україна зберігатиме територіальну цілісність після завершення війни.

"Я думаю, що росіяни вперше за три з половиною роки цього конфлікту зробили значні поступки президенту Трампу... Чи зробили вони всі поступки? Звичайно, що ні. Чи варто було їм розпочинати війну? Звичайно, ні. Але ми досягаємо прогресу", — заявив Венс.

Він також пояснив, що змусити Кремль сідати за стіл переговорів допомагає "агресивна економічна політика" Дональда Трампа, зокрема вторинні тарифи на Індію, які ускладнюють росіянам збагачення на експорті нафти.

Коментуючи обстріл заводу американської компанії в Мукачеві, віцепрезидент визнав, що це "йому не подобається", але нагадав, що "це війна, і саме тому ми хочемо зупинити вбивства". Він додав, що команда Трампа від початку засуджувала атаки на цивільних, на відміну від адміністрації Джо Байдена, яка, на його думку, "за три з половиною роки нічого не зробила, крім розмов".

Венс заявив, що питання гарантій безпеки для України обговорюватиметься після завершення війни. Він прогнозує, що росія братиме участь у цих перемовинах, адже матиме власну зацікавленість у підсумкових домовленостях.

"Я сподіваюся, що війну вдасться завершити за 3–6 місяців, не більше. Зараз у нас є президент, який веде енергійну дипломатію, щоб зупинити вбивства. І американський народ має пишатися цим", — підкреслив Венс.

Водночас він визнав, що переговори непрості: "Є пагорби і долини. Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу з росіянами, а іноді, як каже президент, він дуже розчарований москвою".

Тим часом західні союзники знову активізували дискусії про гарантії безпеки для України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що вони складатимуться з двох рівнів — двосторонніх