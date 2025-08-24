Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Віцепрезидент США Венс заявив про поступки у переговорах і спрогнозував завершення війни

24 серпня 2025, 20:57
Віцепрезидент США Венс заявив про поступки у переговорах і спрогнозував завершення війни
Wikipedia
За словами Венса, кремль уперше з початку повномасштабної війни визнав, що не зможе змінити режим у Києві чи встановити там маріонеткову владу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у мирних перемовинах між Україною та росією за останні тижні вдалося досягти «значних поступок».

Про це він розповів в інтерв’ю NBC News.

За словами Венса, кремль уперше з початку повномасштабної війни визнав, що не зможе змінити режим у Києві чи встановити там маріонеткову владу. Також, за його словами, росія погодилася з тим, що Україна зберігатиме територіальну цілісність після завершення війни.

"Я думаю, що росіяни вперше за три з половиною роки цього конфлікту зробили значні поступки президенту Трампу... Чи зробили вони всі поступки? Звичайно, що ні. Чи варто було їм розпочинати війну? Звичайно, ні. Але ми досягаємо прогресу", — заявив Венс.

Він також пояснив, що змусити Кремль сідати за стіл переговорів допомагає "агресивна економічна політика" Дональда Трампа, зокрема вторинні тарифи на Індію, які ускладнюють росіянам збагачення на експорті нафти.

Коментуючи обстріл заводу американської компанії в Мукачеві, віцепрезидент визнав, що це "йому не подобається", але нагадав, що "це війна, і саме тому ми хочемо зупинити вбивства". Він додав, що команда Трампа від початку засуджувала атаки на цивільних, на відміну від адміністрації Джо Байдена, яка, на його думку, "за три з половиною роки нічого не зробила, крім розмов".

Венс заявив, що питання гарантій безпеки для України обговорюватиметься після завершення війни. Він прогнозує, що росія братиме участь у цих перемовинах, адже матиме власну зацікавленість у підсумкових домовленостях.

"Я сподіваюся, що війну вдасться завершити за 3–6 місяців, не більше. Зараз у нас є президент, який веде енергійну дипломатію, щоб зупинити вбивства. І американський народ має пишатися цим", — підкреслив Венс.

Водночас він визнав, що переговори непрості: "Є пагорби і долини. Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу з росіянами, а іноді, як каже президент, він дуже розчарований москвою".

Тим часом західні союзники знову активізували дискусії про гарантії безпеки для України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що вони складатимуться з двох рівнів — двосторонніх

СШАвійнаНАТОДональд Трамппереговоригарантії безпеки УкраїніДжей Ді Венсросія окупанти

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється