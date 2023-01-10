Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Віцепрезидент Єврокомісії: якщо росія нехтуватиме нормами ООН, санкції проти атомної енергетики будуть "на столі"

10 січня 2023, 16:10
Віцепрезидент Єврокомісії: якщо росія нехтуватиме нормами ООН, санкції проти атомної енергетики будуть
Фото: з вільного доступу
Від початку повномасштабної агресії рф в Україні, країни ЄС відмовляються від російських енергоносіїв

У ЄС вважають, що Україна має оцінити та задокументувати втрати, які росія завдала її довкіллю та енергетиці. Європейці готові допомогти не тільки в їх оцінці, але й притягнути винних до відповідальності. Про це, а також про перспективи зеленої енергетики в Україні, допомогу ЄС у відбудові української енергетики і про трансформацію вугіллявидобувних регіонів України розповів Суспільному Франс Тіммерманс, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу.

Від початку повномасштабної агресії рф в Україні, країни ЄС відмовляються від російських енергоносіїв.

"Процес переходу ми розпочали через кліматичні зміни, бо викиди вуглецю повинні зменшуватися. До 2050 року ми мали досягнути "кліматичного нейтралітету". Але війна змінила цей раціональний план. Зараз ми маємо йти швидше до зеленої енергетики. Це єдиний енергоресурс, що ми можемо виробляти самостійно. У нас не залишилось достатньої кількості вугілля, нафти та газу. Якщо Європа хоче бути незалежною від постачальників енергоносіїв, ми повинні йти до відновлюваних джерел енергії", - зауважив Франс Тіммерманс.

"Ми не маємо більше ніколи бути залежними від російських нафти й газу. Теж саме стосується й України, тож маємо спільну мету. Ми хочемо використати майбутній саміт "Україна-ЄС", щоб рухатися в бік відновлюваної енергетики, особливо у сфері зеленої водневої енергетики та у сфері біоенергетики. Україна має майже необмежений потенціал у створенні економіки, що базуватиметься на водневій енергетиці. Ви маєте місце, потрібні технології, у вас є навчені люди. Крім цього, буде величезний запит на "зелений водень" по всьому світові", - наголосив єврочиновник.

Єврокомісія не відкидає можливості впровадження будь-яких санкцій. Атомна енергетика є потужним ресурсом, але й небезпечною технологією, з якою мають поводитись беручи до уваги засади безпеки. Використання її як інструмента шантажу, тиску на Україну є безвідповідальним. Якщо Росія продовжить нехтувати міжнародними нормами, зокрема нормами ООН, які встановлені МАГАТЕ, питання цих санкцій буде "на столі".

 

 

Останні матеріали

Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється