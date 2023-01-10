Віцепрезидент Єврокомісії: якщо росія нехтуватиме нормами ООН, санкції проти атомної енергетики будуть "на столі"

Від початку повномасштабної агресії рф в Україні, країни ЄС відмовляються від російських енергоносіїв

У ЄС вважають, що Україна має оцінити та задокументувати втрати, які росія завдала її довкіллю та енергетиці. Європейці готові допомогти не тільки в їх оцінці, але й притягнути винних до відповідальності. Про це, а також про перспективи зеленої енергетики в Україні, допомогу ЄС у відбудові української енергетики і про трансформацію вугіллявидобувних регіонів України розповів Суспільному Франс Тіммерманс, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу.

Від початку повномасштабної агресії рф в Україні, країни ЄС відмовляються від російських енергоносіїв.

"Процес переходу ми розпочали через кліматичні зміни, бо викиди вуглецю повинні зменшуватися. До 2050 року ми мали досягнути "кліматичного нейтралітету". Але війна змінила цей раціональний план. Зараз ми маємо йти швидше до зеленої енергетики. Це єдиний енергоресурс, що ми можемо виробляти самостійно. У нас не залишилось достатньої кількості вугілля, нафти та газу. Якщо Європа хоче бути незалежною від постачальників енергоносіїв, ми повинні йти до відновлюваних джерел енергії", - зауважив Франс Тіммерманс.

"Ми не маємо більше ніколи бути залежними від російських нафти й газу. Теж саме стосується й України, тож маємо спільну мету. Ми хочемо використати майбутній саміт "Україна-ЄС", щоб рухатися в бік відновлюваної енергетики, особливо у сфері зеленої водневої енергетики та у сфері біоенергетики. Україна має майже необмежений потенціал у створенні економіки, що базуватиметься на водневій енергетиці. Ви маєте місце, потрібні технології, у вас є навчені люди. Крім цього, буде величезний запит на "зелений водень" по всьому світові", - наголосив єврочиновник.

Єврокомісія не відкидає можливості впровадження будь-яких санкцій. Атомна енергетика є потужним ресурсом, але й небезпечною технологією, з якою мають поводитись беручи до уваги засади безпеки. Використання її як інструмента шантажу, тиску на Україну є безвідповідальним. Якщо Росія продовжить нехтувати міжнародними нормами, зокрема нормами ООН, які встановлені МАГАТЕ, питання цих санкцій буде "на столі".