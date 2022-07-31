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Вівчар самотужки гнав 400 овець із Донеччини. Ще сотня там загинула від обстрілів

Він пройшов 50 кілометрів, далі їхав на авто
Вівчар Володимир Альохін із села Павлівка Донецької області самотужки гнав частину своєї отари, яка вижила після обстрілу російсько-окупаційних військ, у село Новостав Волинської області.
Вівчар самотужки гнав 400 овець із Донеччини. Ще сотня там загинула від обстрілів Фото: з особистого архіву Олександра Прокопенка

Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

Альохін багато років розводив овець у Павлівці на Донеччині. У рідному селі чоловіка зараз точаться бої, його помешкання зруйнували російські війська. У Павлівці отара налічувала 520 голів. До Волині дісталися майже 400 овець.

"У мене 100 голів лягли за один постріл, коли був мінометний обстріл. Я стояв на пасовищі, намагався відігнати, але все-таки влучило", - пригадує Альохін.

Вцілілу отару чоловік гнав із зони бойових дій пішки - понад 50 кілометрів. На Волинь свою отару вівчар привіз уже вантажівкою для тварин. Замешкав у селі Новостав, що неподалік Луцька.

Вівчару з Донеччини зараз допомагає волинський фермер Василь Мельник. Їхні вівці тепер в одному стаді, і, як кажуть чоловіки, вони самі не знають, де чиї.

"Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми допомогли йому, і він приїхав до нас. Він не те що роботящий, він - пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас", - розповів Мельник.

Випасати стадо допомагають Люся і Рошен - двоє псів вівчарської породи бордер-колі, яких вівчар теж перевіз із Донеччини.

Умови на цьому пасовищі для породи, яку вивели в гірській місцевості, хороші, розповідає Володимир. Тут є протічна вода і більше зелені, ніж на сході. Водночас, як каже вівчар, клімат занадто вологий - через це деякі тварини почали хворіти на грибкові захворювання.

Поки що вівчарі хазяйнуватимуть спільно. Навесні домовилися весь приплід поділити порівну.

 

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31 07 2022 16:21
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