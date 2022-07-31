Вівчар самотужки гнав 400 овець із Донеччини. Ще сотня там загинула від обстрілів
Про це він розповів у коментарі "Суспільному".
Альохін багато років розводив овець у Павлівці на Донеччині. У рідному селі чоловіка зараз точаться бої, його помешкання зруйнували російські війська. У Павлівці отара налічувала 520 голів. До Волині дісталися майже 400 овець.
"У мене 100 голів лягли за один постріл, коли був мінометний обстріл. Я стояв на пасовищі, намагався відігнати, але все-таки влучило", - пригадує Альохін.
Вцілілу отару чоловік гнав із зони бойових дій пішки - понад 50 кілометрів. На Волинь свою отару вівчар привіз уже вантажівкою для тварин. Замешкав у селі Новостав, що неподалік Луцька.
Вівчару з Донеччини зараз допомагає волинський фермер Василь Мельник. Їхні вівці тепер в одному стаді, і, як кажуть чоловіки, вони самі не знають, де чиї.
"Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми допомогли йому, і він приїхав до нас. Він не те що роботящий, він - пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас", - розповів Мельник.
Випасати стадо допомагають Люся і Рошен - двоє псів вівчарської породи бордер-колі, яких вівчар теж перевіз із Донеччини.
Умови на цьому пасовищі для породи, яку вивели в гірській місцевості, хороші, розповідає Володимир. Тут є протічна вода і більше зелені, ніж на сході. Водночас, як каже вівчар, клімат занадто вологий - через це деякі тварини почали хворіти на грибкові захворювання.
Поки що вівчарі хазяйнуватимуть спільно. Навесні домовилися весь приплід поділити порівну.
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