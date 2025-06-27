Війна на Близькому Сході може призвести до зростання цін на авіаквитки – The Telegraph

Зростання ціни на реактивне паливо на 10-20% матиме великий вплив на авіакомпанії.

Війна на Близькому Сході може призвести до зростання для цін на пальне – і, як наслідок, для ціни на авіаквитки.

Про це пише видання The Telegraph.

За словами колишнього керівника British Airways Віллі Волша, який зараз очолює міжнародну організацію авіаційної галузі IATA, існує "пряма кореляція" між ціною на нафту та вартістю авіаквитків.

Так, Волш на початку місяця заявляв журналістам, що падіння цін на нафту (принаймні на той час) могло незабаром призвести до зниження авіакомпаніями цін, щоб стимулювати попит цього літа.