Війна на Донбасі: бойовики 4 рази порушили перемир’я, один військовий поранений

Через вогонь у відповідь також поранений один бойовик

Упродовж 1 березня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.

Бойовики тричі застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр ООС.

Так, біля населеного пункту Піски незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв підрозділи Об'єднаних сил: з мінометів 120-го калібру - поблизу селища Новолуганське; з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новотошківське; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Шуми", - йдеться у повідомленні штабу.

Унаслідок обстрілів один військовий дістав поранення. Зазначається, що через вогонь у відповідь також поранений один бойовик.

Додамо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.