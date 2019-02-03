Війна на Донбасі: бойовики 4 рази порушили перемир’я, один військовий поранений
Бойовики тричі застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр ООС.
Так, біля населеного пункту Піски незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82.
"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв підрозділи Об'єднаних сил: з мінометів 120-го калібру - поблизу селища Новолуганське; з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новотошківське; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Шуми", - йдеться у повідомленні штабу.
Унаслідок обстрілів один військовий дістав поранення. Зазначається, що через вогонь у відповідь також поранений один бойовик.
Додамо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"