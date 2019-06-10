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Війна на Донбасі: За добу бойовики 24 рази порушили перемир’я, двоє військових поранені

На Луганщині зафіксували 18 обстрілів
Упродовж 5 жовтня бойовики 24 рази порушили перемир’я на Донбасі, зокрема біля Золотого, де планують розвести сили. Двоє українських військових поранені.
Війна на Донбасі: За добу бойовики 24 рази порушили перемир’я, двоє військових поранені Фото: unian.ua

На Донеччині бойовики стріляли 6 разів - біля Водяного, Павлополя, Гнутового, Старогнатівки та Новогнатівки, повідомляє штаб ООС.

На Луганщині зафіксували 18 обстрілів, зокрема чотири рази бойовики порушили перемир’я біля Золотого, де нещодавно на переговорах у Мінську домовились розвести сили. Тут стріляли з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також на Луганщині перемир’я порушували біля Хутора Вільного, Новолуганського, Луганського, Новозванівки, Південного, Майорська, Травневого та Катеринівки.

Бойовики застосовували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети та стрілецьку зброю.

Унаслідок обстрілів один військовий дістав поранення, а ще один - бойове травмування.

6 жовтня станом на 7 годину ранку бойовики вже тричі порушили режим припинення вогню, вони обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Павлополя, Новотроїцького та Новолуганського.

Нагадаємо, що 29 вересня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

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06 10 2019 11:41
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