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Війна на Донбасі: зранку бойовики вже 5 разів порушували "тишу", один український військовий загинув

Станом на 7:00 8 квітня бойовики обстрілами вже 5 разів порушили режим тиші, з яких 4 по позиціях українських військових та один по цивільній інфраструктурі
У зоні бойових дій на Донбасі вчора, 7 квітня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.
Війна на Донбасі: зранку бойовики вже 5 разів порушували "тишу", один український військовий загинув Фото: REPORT.IF.UA

Неподалік селищ Піски та Опитне бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібру, повідомляє "Громадське". А біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, вони використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до медзакладу.

Станом на 7:00 8 квітня бойовики обстрілами вже 5 разів порушили режим тиші, з яких 4 по позиціях українських військових та один по цивільній інфраструктурі.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, вони відкривали вогонь із артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, від яких загинув.

Також поблизу населеного пункту Водяне бойовики здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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08 04 2021 11:57
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