Війна на сході: 13 обстрілів за добу, ворог застосовує заборонені міномети

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм;

поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

в районі населеного пункту Кам’янка – з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів;

тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу села Водяне – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні два рази:

поблизу міста Попасна – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Новозванівка – з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Військові повідомили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 3 червня одного окупанта було поранено.

Станом на 7:00 4 червня ворог двічі обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

поблизу міста Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Опитне – зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Як зазаначається, на кожний обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що пішов із життя колишній боєць полку "Азов" Ігор Прозапас із позивним Кіхот. Його життя обірвалося "трагічно й передчасно".