Війна на сході: Окупанти тричі порушили тишу, один боєць ООС поранений У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм.

Фото: rudana.com.ua

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє пресцентр: - поблизу Кам’янки з реактивного піхотного вогнемета; - в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм; - неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета. У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби, 30 липня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні поблизу Луганського – з гранатометів різних систем. Військові підкреслюють, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань так званих "Д/ЛНР" обстріляли КПВВ "Мар'їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї. За даними штабу, обстріл стався в ніч на неділю.

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