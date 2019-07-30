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Війна на сході: Окупанти тричі порушили тишу, один боєць ООС поранений

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення
Збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм.
Війна на сході: Окупанти тричі порушили тишу, один боєць ООС поранений Фото: rudana.com.ua

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє пресцентр:

- поблизу Кам’янки з реактивного піхотного вогнемета;

- в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм; 

- неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета. 

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби, 30 липня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.

Військові підкреслюють, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань так званих "Д/ЛНР" обстріляли КПВВ "Мар'їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї.

За даними штабу, обстріл стався в ніч на неділю.

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