Війна на сході: Окупанти тричі порушили тишу, один боєць ООС поранений
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє пресцентр:
- поблизу Кам’янки з реактивного піхотного вогнемета;
- в районі населеного пункту Гнутове – з міномета калібру 82 мм;
- неподалік Водяного – з великокаліберного кулемета.
У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби, 30 липня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.
Військові підкреслюють, що Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань так званих "Д/ЛНР" обстріляли КПВВ "Мар'їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї.
За даними штабу, обстріл стався в ніч на неділю.
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