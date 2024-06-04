Війна планерних бомб над Україною посилюється, ЗСУ мають достатньо літаків, але не мають достатньо бомб – Forbes

російські літаки щомісяця скидають 3 000 планерних бомб. Українські літаки - лише кілька сотень.

Про це йдеться в статті бізнес-видання Forbes.

російська авіація щомісяця скидає на українські позиції і мирні населені пункти близько 3000 плануючих бомб. КАБи з супутниковим наведенням мають радіус дії більше 60 км, а це означає, що російські винищувачі-бомбардувальники Су-30, Су-34 та Су-35 можуть випускати свої бомби поза межами досяжності майже усієї української ППО, окрім деяких західних систем.

Плануючі бомби вагою 500 і 1000 кг є "диво-зброєю" для росіян, зазначила українська аналітична група Deep State.

Протидії цим бомбам в українців "практично немає".

"Можливо, українські сили не можуть захиститися від російських плануючих бомб. Але вони можуть завдати удару - за допомогою власних плануючих бомб", - пише Forbes.

Тому українські військово-повітряні сили перетворюють свої 40 або 50 уцілілих винищувачів МіГ-29 і десяток винищувачів Су-27 на високоточні плануючі бомбардувальники. Їх озброюють американськими підвісними бомбами малого радіуса.

Це важливо, адже маленькі українські військово-повітряні сили намагаються зрівнятися з нищівною кампанією плануючих бомбардувань значно більшої російської авіації, яка має сотні Су-30, Су -34 і Су-35 з чотирма або навіть шістьма КАБ на кожній місії.

"Це фантастична новина", - написав фінський аналітик Йоні Аскола.

Погана новина в тому, що ЗСУ, ймовірно, не можуть придбати достатньо SDB чи інших боєприпасів, щоб продовжувати місії своїх МіГів та Су.

За межами Пентагону та українських військово-повітряних сил ніхто не знав, що українці мають 130-кілограмові SDB, які працюють на відстані 110 км під супутниковим наведенням на висувних крилах, поки наприкінці минулого місяця в мережі не з’явилися фотографії, на яких зображено МіГ-29 із шістьма мініатюрними бомбами під крилами.

Українські МіГи вже задіяні і несуть плануючий боєприпас.

В 2023 році американські, французькі та українські технічні фахівці працювали разом, щоб озброїти українські МіГ-29 і Су-27 американською глисерною бомбою Joint Direct Attack Munition Extended Range і бомбою Armement Air-Sol Modulaire французького виробництва.

JDAM-ER і AASM важать порядка 225 кг.

Але SDB має перевагу в тому, що він менший, а також може похвалитися більшою дальністю, ніж JDAM-ER і AASM, обидва з яких досягають приблизно 65 км за найкращих умов. Один МіГ чи Су , озброєний SDB, міг би вразити шість цілей за один виліт, і зробити це з великої відстані, таким чином зменшивши ризик з боку російської ППО.

Також важливо, що SDB коштує всього 40 000 доларів за бомбу, це приблизно така ж вартість, як JDAM-ER, але в п’яту частину менше вартості AASM.

Маленька ціна SDB має перетворитися на більші партії бомб для України.

"Будь-яка додаткова поставка буде дуже необхідна", - написав Аскола.

З інтенсивності ударів російських атак стає очевидним, що промисловість рф може виробляти близько 3000 комплектів плануючих бомб щомісяця. Щоб витратити всі 3000 бомб, потрібно всього кілька десятків Су, кожен з яких запускає по два-чотири КАБ через день протягом місяця.

Військово-повітряні сили України повинні мати достатню кількість літаків, щоб відповідати темпам бомбардувань росіян. І щойно цього літа українці отримають 85 одиниць F-16, їм буде більш ніж достатньо літаків.

Раніше Франція пообіцяла 50 AASM на місяць.

Але ні Вашингтон, ні Київ не розголошують, скільки JDAM і SDB США надсилають в Україну, але перший контракт, який Пентагон підписав з Boeing на JDAM для України на початку 2023 року, коштував 41 мільйон доларів - цього було достатньо приблизно для 1000 бомб.

Наступний великий контракт на JDAM був укладений більш як за через рік.

Тому малоймовірно, що союзники Києва дарують більше кількох сотень плануючих бомб на місяць. Це потенційно лише десята частина бомб, які знадобляться Україні, щоб зрівнятися з повітряною вогневою потужністю Росії.

"росія бомбардує Україну не тому, що у неї більше винищувачів, а тому, що вона виробляє набагато більше бомб", - пише видання.