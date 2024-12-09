Війна путіна коштувала росії понад $200 мільярдів і сотні тисяч життів – Пентагон

Очільник Пентагону акцентував – впродовж останніх місяців росія зазнавала близько 1000 жертв на день.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила $200 млрд.

Про це він сказав на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана в Каліфорнії.

Коментуючи допомогу для України у війні з росією, Остін зауважив, яку ціну заплатила рф за "безглуздість" очільника кремля владіміра путіна.

За його словами, з лютого 2022 року росія зазнала щонайменше 700 тисяч жертв та втратила понад $200 мрд.

"А тим часом росія заплатила приголомшливу ціну за безглуздість путіна. З лютого 2022 року росія зазнала щонайменше 700 000 жертв. Вона втратила понад $200 млрд", – зазначив він.

Очільник Пентагону акцентував – впродовж останніх місяців росія зазнавала близько 1000 жертв на день.

"А російські втрати лише за перший рік обраної путіним війни, схоже, більші, ніж втрати москви в усіх її конфліктах, починаючи з Другої світової війни, разом узятих", – наголосив він.

Остін відзначив досягнення НАТО впродовж цього періоду та акцентував, що Північноатлантичний альянс продовжує "чітко усвідомлювати, що війна путіна була не результатом розширення НАТО, а причиною розширення НАТО".