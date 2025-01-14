Війна рф з Європою вже почалася, але Захід боїться це визнати – The Atlantic

Європейські чиновники не бажають описувати російську диверсійну кампанію як війну, щоб уникнути необхідності дій у відповідь.

росія дедалі частіше вдається до диверсій у Європі, здійснюючи все більш відкриті напади на інфраструктуру західних країн. Однак Захід вдається до евфемізмів і боїться прямого визнання того, що дії путіна - це фактично відкрита війна.

Про це пише у статті для The Atlantic Філліпс Пейсон О'Браєн - професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії.

Так, минулого місяця було перерізано підводний силовий кабель Estlink 2, який з'єднує Естонію з Фінляндією. Незабаром після саботажу Estlink 2 фінська влада захопила нафтовий танкер Eagle S, що прямував із Санкт-Петербурга, росія, до Єгипту, який був напханий передовим обладнанням для спостереження. Фінська влада дійшла висновку, що Eagle S протягнув свій якір по дну Балтійського моря на "десятки кілометрів", намагаючись прорвати лінію Estlink 2.

"Очевидно, що перерізання лінії електропередач - менш явна форма агресії, ніж повномасштабне вторгнення, яке путін почав в Україні. Однак загальна тема полягає в тому, що росія застосовує силу, щоб підірвати незалежність визнаної країни та її здатність чинити опір", - зазначає експерт.