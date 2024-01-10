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ПОЛІТИКА

Війна росії в Україні не зменшила бажання кремля втручатися у вибори в США – американські спецслужби

10 січня 2024, 10:18
Війна росії в Україні не зменшила бажання кремля втручатися у вибори в США – американські спецслужби
Фото: 112 Украина
Серед основних країн, які планують втручання, спецслужби США назвали росію, Китай та Іран.

Війна проти України не послабила бажання кремля втрутитися у вибори в США 2024 року і посіяти розбрат у Сполучених Штатах, заявили двоє високопоставлених представників американських спецслужб.

Про це повідомляє CNN.

Директор Агентства національної безпеки Пол Накасоне, який сидів поруч з директором ФБР Крісом Реєм на конференції в Нью-Йорку, сказав аудиторії, що росія все ще має можливість, попри виснажливу війну проти України, втрутитися у президентські вибори в Сполучених Штатах.

"Це важливий рік для них. Вони дивляться на це [вибори в США], і я припускаю, що з огляду на виклик, який вони мають в Україні, очевидно, це те, на що вони хочуть вплинути", - заявив Накасоне.

"У будь-якому випадку, можна стверджувати, що їхня увага до України збільшила бажання зосередитися на спробі сформувати те, як ми (США) виглядаємо і як ми думаємо про проблеми, оскільки політика США має глибоке значення для їхнього абсолютно неспровокованого і обурливого вторгнення в Україну", - сказав Рей.

Раніше високопоставлений представник Міністерства юстиції США з питань кібербезпеки Шон Ньюелл заявив, що зосередженість російських спецслужб на Україні пішла на користь США.

"Всі [російські] спецслужби, які ми щодня перевіряємо на предмет діяльності, спрямованої проти Сполучених Штатів, зараз приділяють час і увагу Україні з очевидних причин", - сказав Ньюелл.

Але російська розвідка продовжує вивчати те, як вона може вплинути на підтримку України з боку США, додав він.

І Накасоне, і Рей висловили впевненість у здатності захисту виборів завдяки "експоненціально більш досконалій" співпраці між органами національної безпеки, кібер-агенціями та приватним сектором, однак визнали, що іноземні супротивники також покращують свої можливості.

"Загрози стали складнішими, але і захист став кращим", - сказав Рей.

Рей і Накасоне назвали Росію, Китай та Іран основними гравцями, які прагнуть втрутитися в американські вибори.

За словами директора ФБР, "армія хакерів" Китаю більша, ніж у всіх великих країн разом узятих, і в 50 разів більша, ніж та, що є в його розпорядженні. Накасоне погодився, що США ніколи не зрівняються з Китаєм за кількістю хакерів, але додав, що Штати мають якісну перевагу.

війна в УкраїніВибори в СШАрф тероризм

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