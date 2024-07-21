Війна стимулює екологічну трансформацію енергетики України, але попереду важка зима – The Economist

Це ще більше віддаляє Україну від радянської спадщини і енергетики минулого століття

Руйнування росією електростанцій в Україні має і позитивний результат для українського енергетичного сектору. Насамперед це прискорює перехід енергетики на декарбонізовані та більш стійкі і простіші у виробництві види генерації електроенергії.

Про це пише The Economist.

Знищення старих вугільних станцій, що були важливим елементом енергетичного сектору України до повномасштабного вторгнення росії, має і позитивний ефект. Насамперед у тому, що провідні компанії, які раніше виробляли з їх допомогою “брудну” електроенергію, тепер почали все частіше переходити на прості і екологічні способи виробництва. Зокрема, вже під час війни завершено будівництво електростанції на альтернативному джерелі енергії потужністю 114 МВт. Під час атаки на станцію російськими ракетами пошкоджену сонячну панель вдалося відновити без великих витрат за чотири дні. Водночас удар однієї ракети, за словами експертів, цілком здатен знищити електростанцію на 300 МВт так, що вона практично не підлягає відновленню та має набагато складнішу структуру і потребує наявності великої кількості часу і зусиль. Водночас для того, щоб зруйнувати вітряну електростанцію до стану припинення її діяльності, потрібно мінімум 50 ракет.

Прогноз на поточний сезон – мало часу та грошей, тому будуть відключення

Водночас оглядачі роблять не дуже оптимістичний прогноз щодо ефективності роботи енергетичної системи в Україні на найближчий опалювальний сезон. Насамперед це пов'язано з тим, що мало часу та грошей для встановлення сотень локальних електричних станцій або реконструкції та відновлення електростанцій, які діяли раніше. Так само неможливо за час, який залишився, збудувати багато вітряних або сонячних електростанцій як альтернативу іншим джерелам електропостачання. Саме тому, на думку оглядачів видання, дія графіків відключень електроенергії перетвориться у звичне явище для більшості українців.