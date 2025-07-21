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ПОЛІТИКА

Війна в Газі залишила понад пів мільйона дітей без доступу до навчання – ЮНІСЕФ

21 липня 2025, 14:39
Війна в Газі залишила понад пів мільйона дітей без доступу до навчання – ЮНІСЕФ
Фото: з вільних джерел
За оцінками ЮНІСЕФ, майже 90% шкіл потребуватимуть значної реконструкції, перш ніж вони зможуть знову функціонувати.

Згідно з даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, з початку війни між Ізраїлем і Хамас в Газі понад 650 тисяч студентів не мають доступу до освіти.

Про це повідомляє Associated Press (AP).

Ця цифра включає майже 40 тисяч студентів, які не змогли скласти вступні іспити до університетів, що значною мірою визначають їхнє майбутнє в професійній сфері. Видання повідомило, що нинішня ситуація стала першим випадком за десятиліття, коли іспити не проводилися в Газі.

Ізраїльські авіаудари та наземні операції забрали життя десятків тисяч палестинців і змусили 90% населення Гази покинути свої домівки. Діти шкільного віку в переповнених укриттях і наметових таборах часто змушені допомагати родинам шукати їжу, воду та дрова.

Місцеві освітні органи за підтримки ЮНІСЕФ та інших гуманітарних організацій організували сотні навчальних осередків, аби забезпечити хоча б базову освіту під час війни.

"Ми намагаємося врятувати хоча б частину освітнього процесу, щоб не втратити наступне покоління", — зазначив Мохамед аль-Асулі, керівник департаменту освіти в місті Хан-Юніс на півдні Гази.

дітиСектор ГазиЮНІСЕФХАМАС

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