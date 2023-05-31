Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту – The Washington Post

ШІ стане потужним інструментом для тих, хто приймає рішення на полі бою на всіх рівнях.

Адмірал ВМС США у відставці та колишній Головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту (ШІ).

Про це колишній воєначальник, а нині почесний декан Школи права та дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса пише у своїй статті для The Washington Post.

Штучний інтелект раптово опинився скрізь. Ми переповнені ідеями про те, як ми можемо продуктивно використовувати ШІ – від сільського господарства до зміни клімату, від інженерії до створення програмного забезпечення. І так само багато застережень щодо використання ШІ для контролю над суспільством, маніпулювання економікою, перемоги над комерційними опонентами і загалом втілення бачення Артура Кларка про домінування машин над людиною в "Космічній одіссеї 2001 року".

Досі, однак, відносно мало писали про вплив ШІ на війну і геополітику. Добре це чи погано, але парадигми у цих сферах також можуть бути раптово зруйновані новими технологіями.

"Перш за все, ШІ стане потужним інструментом для тих, хто приймає рішення на полі бою на всіх рівнях. Я добре пам'ятаю, як у 1988 році крейсер "Вінсеннес" ВМС США помилково збив іранський комерційний авіалайнер. Офіцер в центрі бойової інформації неправильно оцінив його як ворожий військовий літак. Майже 300 цивільних осіб заплатили за це життям", - пише воєначальник.

Ще однією важливою здатністю ШІ є здатність контролювати масивні рої дронів у синхронізованих атакуючих формаціях, подібно до того, як птахи злітаються разом, щоб відлякати хижаків. Цей своєрідний механічний шум може бути спрямований зі смертельними наслідками за допомогою недорогих одноразових дронів, які б перенасичили системи протиповітряної оборони. "Використання ШІ для керування дронами в Україні, наприклад, може дозволити київському уряду ще більше виснажити російські запаси бронетехніки, що зменшуються, а також призвести до марнування критично важливих ракет протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

ШІ також може стати потужним інструментом у психологічній та інформаційній війні.

Штучний інтелект буде дуже корисним в оборонній і тиловій діяльності на війні.

"Логістика, як ми бачили під час російського вторгнення в Україну, може бути ахіллесовою п'ятою військових. Завдяки ШІ, який аналізує схеми технічного обслуговування, пропонує профілактичні заходи, розплутує ланцюги бойового постачання і надає щохвилинну логістичну пораду, командири матимуть значну перевагу над супротивниками, які відстали в гонці за розробкою і розгортанням цих інструментів", - зазначив Джеймс Ставрідіс.

Нарешті, можливість використовувати ШІ для проведення кібератак може стати його найнебезпечнішим атрибутом. Здатність зламувати кібермережі супротивника матиме вирішальне значення, оскільки військові продовжують проводити бойові операції, логістику, націлювання, розвідку і всі інші аспекти сучасної війни, в основі яких лежить інтернет. Особливо з розвитком квантових обчислень, досконалі системи штучного інтелекту дозволять повністю оволодіти полем кібернетичного бою.

Раніше ми писали, що захід захоплений успіхом української "цифрової держави", за посередництва США технологію порталу "Дія" хочуть експортувати відразу в кілька країн світу. Навіть Вашингтон може винести для себе важливі уроки з успіху українців.