Війна в Україні призвела до масового дефіциту житла та зростання витрат на оренду – ООН

Понад 10 мільйонів українців залишили свої домівки за час великої війни.

Україна переживає безпрецедентну житлову кризу. Таким є наслідком повномасштабної війни росії в Україні. За час війни зруйновано понад 236 тисяч будівель, а ще 2,5 мільйона житлових одиниць отримали пошкодження.

Про це йдеться у доповіді Міжнародної організації з міграції ООН.

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки.

Дві третини з 3,7 мільйона людей, які залишилися, ледве справляються з оплатою нового житла. Їх залежність від ринку оренди часто призводить до витрат у 50% або більше від доходу на житло, вичерпуючи сімейні заощадження.

У зв'язку з цим, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається пріоритетом для МОМ, яка планує реалізувати програми підтримки, які включають навчання новим навичкам та пошук роботи.

У проєкті держбюджету України на 2026 рік передбачено 15,8 млрд грн на фінансування програми "єОселя", а також кошти для компенсації житла ветеранам та внутрішньо переміщеним особам.