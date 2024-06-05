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ПОЛІТИКА

Війна в Україні стала каталізатором технологічних реформ у військовому комплексі США – WP

05 червня 2024, 14:58
Війна в Україні стала каталізатором технологічних реформ у військовому комплексі США – WP
Динамічні бойові дії в Україні забезпечили необхідний поштовх системі, яка довгий час була надто повільною для змін.

Протягом кількох десятиліть військові реформатори, такі як капітан ВМС у відставці Джеррі Гендрікс, благали Пентагон припинити купувати надзвичайно дорогі, але вразливі авіаносці й винищувачі та замість цього зосередитися на закупівлі величезної кількості дешевих безпілотників. Але, схоже, ніхто не прислухався.

Тож військові витрачали дедалі більше грошей на вразливі системи, які, ймовірно, протримаються лише лічені хвилини у війні з Китаєм. Крістіан Броуз, ще один реформатор Пентагону, який зараз працює в стартапі Anduril Industries вважає, що "оборонне підприємство США систематично руйнується".

Про це повідомляє Девід Ігнатіус, який пише двічі на тиждень колонку про зовнішню політику для The Washington Post.

Зрештою, жорстокий урок війни в Україні спонукає до змін. Це війна безпілотників і супутників: російські та українські танки майже беззахисні перед атаками безпілотників; величезний російський флот втратив контроль над Чорним морем через українські військово-морські безпілотники; а супутники можуть передавати точну інформацію про наведення на ціль, щоб знищити все, що алгоритми визначають як зброю.

Поле бою в Україні — це справжня "буря" радіоелектронної боротьби. Тому системи мають бути справді автономними, здатними працювати без GPS чи іншого зовнішнього наведення. На імпровізованих збройових заводах у Києві та в оборонних лабораторіях по всьому Сполученим Штатам конструктори створюють системи зі штучним інтелектом на "периферії", вбудовані в саму зброю, щоб не залежати від сигналів з космосу, які можуть бути заглушені.

Кампанію за реформування Пентагону очолює Кетлін Хікс, заступник міністра оборони США. У серпні вона оголосила про програму закупівель під назвою Replicator, яка має на меті перенести технологічний досвід України на потенційні зони бойових дій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вона хотіла отримати дешеві безпілотники для використання на суші, морі та в повітрі — і якнайшвидше. Хікс каже, що мета полягала в тому, щоб протягом наступних 18-24 місяців розгорнути "автономні системи в масштабі декількох тисяч в різних сферах".

Минулого тижня Хікс повідомила, що ключем до дронів Replicator була "трансформація внутрішніх процесів". Одна з головних цілей полягала в тому, щоб подолати довгий розрив між розробкою прототипів озброєнь і їх закупівлею і розгортанням в широких масштабах. Перші безпілотники Replicator були доставлені бійцям минулого місяця.

Ці дрони є яскравим прикладом реформи Пентагону, але є й інші. У березні 2023 року міністр ВПС США Френк Кендалл оголосив про інноваційний план під назвою "Спільні бойові літаки", який передбачає об'єднання безпілотних літаків з літаками, керованими людьми. Військово-повітряні сили планують закупити щонайменше одну тисячу таких безпілотних літаків і підняти їх у повітря до кінця десятиліття.

Пентагонвійна в Україні

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