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Війна в Україні стане однією з основних тем глобального "Саміту за демократію" – Держдепартамент США

28 березня 2023, 10:04
Війна в Україні стане однією з основних тем глобального
Фото з вільного доступу
Саміт за демократію (Summit for Democracy) цього року проходитиме 28-30 березня.
Необхідність припинення війни в Україні та відновлення світового порядку стане однією з основних тем обговорення "Саміту за демократію", який збирає цього тижня адміністрація Байдена.

Це підтвердив у понеділок заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Звісно, жорстокий напад рф на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений",- зауважив у цьому зв’язку представник відомства.

Він наголосив, що війна рф в Україні підкреслила важливість дотримання порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН й безпосередньо принципів територіальної цілісності й суверенітету.

Крім того, за його словами, учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії як у США, так і в глобальному контексті.

 

 

СШАсамітдемократіядерждепвійна в УкраїніБайден.США

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