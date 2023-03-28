Війна в Україні стане однією з основних тем глобального "Саміту за демократію" – Держдепартамент США
Це підтвердив у понеділок заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Звісно, жорстокий напад рф на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений",- зауважив у цьому зв’язку представник відомства.
Він наголосив, що війна рф в Україні підкреслила важливість дотримання порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН й безпосередньо принципів територіальної цілісності й суверенітету.
Крім того, за його словами, учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії як у США, так і в глобальному контексті.