Війна в Україні стане однією з основних тем глобального "Саміту за демократію" – Держдепартамент США

Необхідність припинення війни в Україні та відновлення світового порядку стане однією з основних тем обговорення "Саміту за демократію", який збирає цього тижня адміністрація Байдена.

Це підтвердив у понеділок заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Звісно, жорстокий напад рф на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений",- зауважив у цьому зв’язку представник відомства.

Він наголосив, що війна рф в Україні підкреслила важливість дотримання порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН й безпосередньо принципів територіальної цілісності й суверенітету.

Крім того, за його словами, учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії як у США, так і в глобальному контексті.