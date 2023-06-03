Війна в Україні: вагітні жінки є одними з тих, хто стикається з найважчими випробуваннями – NYT

В Україні зростає показник передчасних пологів.

російське вторгнення в Україну завдало значної шкоди цивільному населенню загалом, а через те, що бойові дії затягуються, вагітним жінкам доводиться стикатися з найважчими випробуваннями.

Про це повідомляє New York Times (NYT).

Для вагітних українок стрес може бути особливо небезпечним, оскільки лікарі та співробітники лікарень попереджають про різке збільшення проблем зі здоров'ям у матерів, таких як передчасні пологи.

"Діти, народжені раніше терміну, більш схильні до розвитку респіраторних, неврологічних і травних ускладнень. Ті, хто народився дуже передчасно, можуть мати серйозні проблеми з фізичним і психічним здоров'ям", - пишеться в матеріалі.

"Ми бачимо, що перебіг вагітності став важчим", - сказала Людмила Солоджук, головний лікар однієї з лікарень в Миколаєві. "Зазвичай народження нової людини - це щастя, а зараз - тривога", - додала лікар.

Вона пояснила, що зусилля щодо захисту вагітних українок від напруженості війни стали пріоритетом медицини, тому медичний персонал пробує нові способи відвернути увагу пацієнтів від війни.

Також у цій лікарні повідомили, що кількість кесаревих розтинів і передчасних пологів збільшилася на 5%.

Раніше повідомлялось, що через війну в Україні загинуло не менше 484 дітей.