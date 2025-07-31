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ПОЛІТИКА

Війна в Україні викликає занепокоєння Китаю через активне використання нових видів озброєнь

31 липня 2025, 21:57
Війна в Україні викликає занепокоєння Китаю через активне використання нових видів озброєнь
Фото: Андрій Попіль
Водночас офіційний Пекін заперечив звинувачення у сприянні агресивним діям росії.

Під час засідання Ради Безпеки ООН Китай висловив "занепокоєння" через постачання значної кількості озброєння та боєприпасів до зони бойових дій в Україні. Водночас офіційний Пекін заперечив звинувачення у сприянні агресивним діям росії.

З такою заявою у четвер, 31 липня, виступив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, пише Укрінформ.

За його словами, «криза» триває, й кінця війни «поки не видно».

"Велика кількість зброї та боєприпасів продовжує надходити на поле бою, що спричиняє нові жертви та пошкодження інфраструктури. Нас непокоїть зростання різноманітності та асортименту зброї, а також зростання її смертоносності та руйнівної сили", — заявив представник Китаю.

Дипломат також звернув увагу на повідомлення про використання бойових роботів обома країнами. За його словами, це нібито підтверджує тенденцію перетворення війни в Україні на "полігон для випробування нової зброї", що, мовляв, може спричинити небезпечну ескалацію через появу нових форм ведення бойових дій.

Водночас представник Китаю підкреслив, що Пекін "з першого дня війни" послідовно виступає за мирне врегулювання конфлікту без застосування сили, а також заявив, що Китай нібито «активно працював заради миру» протягом усього періоду бойових дій.

Шуан відповів на звинувачення з боку США щодо передачі росії технологій, які можуть допомагати у веденні війни. За його словами, Китай «ніколи не постачав» зброю жодній зі сторін конфлікту та нібито суворо контролює експорт товарів, які можуть мати як цивільне, так і військове призначення.

7 липня Головне управління розвідки повідомило, що в шахедах, якими росія щодня атакує Україну, частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 60−65%.

КитайООНзброявійна в Україні

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