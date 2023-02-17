Війна в Україні викликала нову гонку озброєнь серед країн у світі – Bloomberg

Після вторгнення росії в Україну, низка країн почала нарощувати свої арсенали, купуючи важке озброєння.

Французький оборонний аналітик та колишній урядовий радник Франсуа Гейсбур зазначив, що жодна країна у світі не має запасів зброї, яких би вистачило для ведення інтенсивних бойових дій. За його словами, світ на порозі нової епохи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські та азійські країни почали активно закуповувати чи виробляти зброю.

Так, Польща одразу після початку повномасштабної війни в Україні, заявила про амбітні плани суттєвого посилення своєї армії. Варшава заявила, що хоче придбати 500 систем HIMARS. Також Польща запланувала придбати 700 нових самохідних артилерійських установок, що вшестеро більше, ніж в арсеналі Німеччини.

Підвищити обороноздатність своєї країни запланував і Уряд Німеччини. У 2022 році ухвалили рішення створити спеціальний оборонний фонд у розмірі €100 мільярдів, а 2023-го планують збільшити оборонний бюджет на €10 мільярдів.

Також прагне реструктуризувати свої сили для ведення війни високої інтенсивності і Франція. Уряд країни оголосив, що впродовж 2024-2030 років армію посилять і заклали на це €400 млрд.

Не дивлячись на те, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відмовився надавати Україні зброю, Будапешт теж посилює армію. Угорщина замовила 45 нових танків Leopard 2, 218 бойових машин піхоти Lynx, невизначену кількість гелікоптерів Airbus 225 і німецьких PzH 2000, а також радари та американські системи NASAMS для посилення своєї протиповітряної оборони.

Висновки зробила навіть далека від України Індія. За словами офіційних осіб, хід бойових дій в Україні підкреслив слабкість Індії в ракетах великої дальності, які їй знадобляться в потенційній безконтактній війні уздовж її гірського кордону з Китаєм. Тому уряд замовив першу партію зі 120 нових балістичних ракет внутрішнього виробництва малої дальності, відомих як Pralay, які схожі на російські "Іскандери". Індія також замовила більше ПЗРК, зокрема американські Stinger.

Видання зазначає, що найбільший висновок з війни, який зробила Індія – це те, що на росію не можна більше покладатися.