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Війна в Україні залишається пріоритетом для Берліна навіть на тлі ескалації з Іраном – МЗС Німеччини

20 червня 2025, 13:47
Війна в Україні залишається пріоритетом для Берліна навіть на тлі ескалації з Іраном – МЗС Німеччини
джерело photothek.de
Він також оцінив можливість прямих переговорів із міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим, зазначивши, що для цього мають бути дотримані умови.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль висловив побоювання, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном відволікає увагу від війни в Україні. При цьому він підкреслив, що його країна не забуває про Україну.

В інтерв'ю Spiegel, відповідаючи на запитання про те, чи турбує його зниження уваги до війни в Україні через конфлікт на Близькому Сході, Вадефуль відповів ствердно.

"Так, турбує. Ми не забуваємо про Україну. І те ж саме стосується інших збройних конфліктів і гуманітарних катастроф, таких як у Судані та Південному Судані, де є масові жертви", - підкреслив він.

При цьому він наголосив, що чим послідовнішою буде політика Заходу щодо росії, тим більша ймовірність, що владімір путін погодиться на переговори.

"Це означає, що ми також не повинні припиняти військову підтримку: ми повинні продовжувати допомагати Києву. Це необхідно для нашої свободи", - підкреслив він.

При цьому Вадефуль не відповів прямо на запитання, чи очікує він нового наступу росії в Україні цього літа, підкресливши, що "кожен додатковий день цієї війни жахливий".

"Європейці налаштовані рішуче, але наші дії будуть більш ефективними, якщо ми тісно координуватимемо свої дії зі США. Якщо це вдасться, путін буде готовий до переговорів дуже швидко", - зазначив він.

Він також оцінив можливість прямих переговорів із міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим, зазначивши, що для цього мають бути дотримані умови.

"По-перше, ми, європейці, повинні вирішити, що переговори з керівництвом у москві мають сенс. Не бракує пропозицій про переговори з Україною. Чого не вистачає, так це волі путіна припинити свої атаки", - сказав Вадефуль.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по іранських ядерних, ракетних і військових об’єктах, зокрема було знищено понад 20 високопоставлених командирів. Для нейтралізації ППО Моссад заздалегідь створив базу БпЛА всередині Ірану.

У відповідь Тегеран оголосив, що не братиме участі в перемовинах зі США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня. Пізніше Іран здійснив декілька хвиль балістичних ударів по території Ізраїлю. Цахал у відповідь атакував оборонні об'єкти в Тегерані.

НімеччинаІзраїльІранвійна в УкраїніЙоганн Вадефуль

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