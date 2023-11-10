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Війна з Хамас коштує економіці Ізраїля $600 млн щотижня

10 листопада 2023, 11:47
Війна з Хамас коштує економіці Ізраїля $600 млн щотижня
Фото: з вільного доступу
Війна з терористичним угрупованням Хамас коштує ізраїльській економіці приблизно 2,3 млрд шекелів ($600 млн) на тиждень.

Про це пише The Times of Israel, посилаючись на дослідження Банку Ізраїлю.

Центробанк Ізраїлю заявив, що оцінює щотижневі витрати за перші три тижні війни і зниження пропозиції робочої сили, яка пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією жителів південних і північних районів, а також закриттям системи освіти, що ускладнює роботу батьків.

"Розрахунок не відображає загальний збиток і витрати для ринку праці та економіки в результаті падіння попиту та споживання в період війни.Сюди не входять витрати на багатьох працівників, які були звільнені, а також відсутність палестинських та іноземних працівників", - додали в Центробанку. 

Щоденна оцінка витрат Банку Ізраїлю приблизно 1,25 млрд шекелів ($325 млн) через повне закриття навчальних закладів, 590 млн шекелів ($154 млн) через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих мешканців із постраждалих від війни районів і близько 500 млн шекелів ($130 млн) через мобілізацію майже 360 тисяч військовослужбовців запасу.

Проте часткове відкриття системи освіти в останні дні може знизити витрати, зазначає Центробанк.

Після нападу Хамас на Ізраїль, 7 жовтня, Politico писав, що війна в Ізраїлі може підірвати світову економіку.

 

Ізраїльекономікавійна

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