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Війна з ХАМАС займає більше часу, ніж очікувалося – ЦАХАЛ

09 жовтня 2023, 10:14
Війна з ХАМАС займає більше часу, ніж очікувалося – ЦАХАЛ
Фото: yvision.kz
Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ все ще бореться проти ХАМАС, більш ніж через 48 годин після раптової терористичної атаки.

Про це повідомляє CNN.

"Ми все ще боремося. Сім-вісім відкритих місць навколо Гази, де наші воїни все ще борються з терористами, Це забирає у нас більше часу, ніж ми очікували... Ми думали, що сьогодні вранці будемо в кращому місці", - заявив підполковник Річард Хехт.

Наразі бої тривають у 6 ізраїльських містах на кордоні з сектором Газа.

На території Ізраїлю все ще перебуває багато терористів після суботнього вторгнення.
Крім того, можливо, бійці ХАМАС все ще перетинають територію Ізраїлю з Гази. В цей же час ізраїльська армія завдає ударів по місцях, де збираються бойовики, щоб перетнути кордон.

Представник армії Ізраїлю додав, що ХАМАС не "стукав по даху", тобто не робив попередження ізраїльським військових для цивільних перед тим, як бомбити будівлю.

"Коли вони зайшли і закидали гранатами наші машини швидкої допомоги, вони не стукали по даху. Це війна. Масштаби інші", – сказав Гехт.

Десятки ізраїльтян утримуються як заручники, також сказав Хект, не назвавши конкретної кількості.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.

 

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