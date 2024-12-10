Війська КНДР перебувають у Курській області і готові вступити в бій – Пентагон

США стежать за розвитком ситуації, наголосила Сінгх.

Війська Північної Кореї продовжують перебувати в Курській області рф. Хоч вони поки що не брали участі в бойових діях, їхня готовність до можливого вступу в бій залишається високою.

Про це заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Війська КНДР усе ще перебувають у Курській області", - зазначила вона.

За словами Сінгх, США поки що не фіксували участі північнокорейських військових в активних бойових діях на фрронті, але стежать за розвитком ситуації.

"Ми знаємо, що вони готові до бою і продовжуємо стежити за розвитком подій", - додала вона.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, наразі росія тримає на території Курськой області понад 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.