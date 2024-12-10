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Війська КНДР перебувають у Курській області і готові вступити в бій – Пентагон

10 грудня 2024, 09:09
Війська КНДР перебувають у Курській області і готові вступити в бій – Пентагон
Фото: afp.com
США стежать за розвитком ситуації, наголосила Сінгх.
Війська Північної Кореї продовжують перебувати в Курській області рф. Хоч вони поки що не брали участі в бойових діях, їхня готовність до можливого вступу в бій залишається високою.
 
Про це заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
 
"Війська КНДР усе ще перебувають у Курській області", - зазначила вона.
 
За словами Сінгх, США поки що не фіксували участі північнокорейських військових в активних бойових діях на фрронті, але стежать за розвитком ситуації.
 
"Ми знаємо, що вони готові до бою і продовжуємо стежити за розвитком подій", - додала вона.
 
Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, наразі росія тримає на території Курськой області понад 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.
Пентагонвійна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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