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Війська рф і КНДР штурмують Курськ, прагнучи скористатися планом перемир'я Трампа – Forbes

08 листопада 2024, 11:19
Війська рф і КНДР штурмують Курськ, прагнучи скористатися планом перемир'я Трампа – Forbes
iakursk.ru
План Трампа виглядає нездійсненним.

Морські піхотинці за підтримки північнокорейських солдатів пішли в наступ на українські позиції в Курській області.

Про це пише аналітик Девід Акс для бізнес журналу Forbes.

На його думку, однією з причин такого рашу став так званий "мирний план" Дональда Трампа, про який раніше писали ЗМІ.

Акс додає, що одна з пропозицій Трампа полягає в тому, щоб Україна і росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту, а вона охоплює не тільки південь і схід України, а й Курську область рф.

"Якщо план Трампа справді спрацює - а це дуже велике "якщо", - росія фактично віддасть 270 квадратних миль російської землі в обмін на приблизно 20 відсотків України - це 45 000 квадратних миль, які вона окупує", - пише Акс, 

Він додає, що російського диктатора путіна цей, здавалося б, сприятливий обмін, вочевидь, не влаштує.

Аналітик впевнений, що під час спроби атакувати лівий фланг Курського виступу в четвер російська 810-а морська піхотна бригада з прикріпленими до неї північнокорейськими солдатами зазнала нищівної невдачі.

Також під час атаки росіяни відправили в бій 14 БТРів, і десять із них знищено або пошкоджено і кинуто. 

Разом з тим, аналітик вказує, що ці БТРи вміщують до 10 солдатів, а це означає, що 810-та бригада морської піхоти могла втратити загалом 140 людей, але ймовірно, що дехто з них врятувався.

Девід Акс пише, що кремль готовий пожертвувати сотнями і навіть тисячами життів, намагаючись ліквідувати Курський виступ, однак це вигідно лише за умови реалізації "мирного плану" Трампа.

Трамп же пропонує створити демілітаризовану зону, але не пропонує жодних шляхів для її забезпечення. Тому  вона буде ігноруватися або часто порушуватися. 

Загалом мирна пропозиція Трампа "наївна", тож росія і КНДР можуть кидати війська і техніку на Курський виступ у спробі створити умови для перемир'я, яке може ніколи не настати, зазначає аналітик.

 
війна в УкраїніКНДРКурська область

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