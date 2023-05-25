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ПОЛІТИКА

Війська рф сьогодні вночі намагалися вдарити по Києву дронами-камікадзе типу Shahed

25 травня 2023, 07:50
Війська рф сьогодні вночі намагалися вдарити по Києву дронами-камікадзе типу Shahed
Фото: УНН
Всі повітряні цілі були знищені.

Усі виявлені повітряні цілі, які  рухалися сьогодні в напрямку Києва під час масованої повітряної атаки, були знищені силами і засобам протиповітряної оборони. 

Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація. 

Ударів по столиці не допущено. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Начальник КМВА Сергій Попко подякував ППО за відмінну роботу. Він зауважив, що сьогодні, 24 травня, після найдовшої цього місяця паузи, що тривала 4 дні, росіяни знову атакували Київ з повітря. І це був дванадцятий напад на столицю протягом травня.

"Ворог вкотре довів, що Київ залишається однією з головних його цілей у цій війні. Після найдовшої паузи в травні, війська рф знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю цього місяця. Під час тривоги, що тривала більше 3 години, противник, за попередніми даними, застосував дрони Shahed", - йдеться в повідомленні КГВА.

Повідомляється, що ворог продовжує використовувати тактику ударів у кілька хвиль, з інтервалами між групами дронов, що атакують. Таким чином армія противника намагається досягти поставленої мети, у тому числі й виснажити нашу ППО.

Усі виявлені повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, було знищено силами ППО, ударів по Києву не допущено.

війнаатака

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