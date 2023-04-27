Війська рф встановили позиції на дахах деяких корпусів реакторів ЗАЕС – британська розвідка

На дахах зафіксували мішки з піском у вигляді оборонних блоків.

російські окупанти розмістили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів захопленої ними Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляють в управлінні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані у планування тактичної оборони", – кажуть аналітики.

росія побудувала ці позиції через зростаючу перспективу великого наступу України.

"Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції відбуватимуться бойові дії. Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції серйозно укріплені", – вважають експерти.

російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Після тривалих переговорів вдалося домовитись із окупантами про початок роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Нещодавно директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо ЗАЕС є тривожною, оскільки бойові дії неподалік цього об'єкта несуть серйозний ризик для ядерної безпеки та можуть призвести до серйозних наслідків.