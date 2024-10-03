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Військова економіка путіна зазнає труднощів, якщо Саудівська Аравія знизить ціни на нафту – Politico

03 жовтня 2024, 12:08
Військова економіка путіна зазнає труднощів, якщо Саудівська Аравія знизить ціни на нафту – Politico
Фото: з відкритих джерел
Експерти вважають, що спроба Саудівської Аравії захопити частку ринку вдарить по фінансах кремля.

росія ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів для військової економіки в разі, якщо Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. 

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Ер-Ріяду не до вподоби неузгодженістю країн у скороченні поставок для підвищення цін з поточних $70 до 100 за барель.

Саудівська Аравія планує збільшити експорт, щоб захопити частку ринку, навіть за умови зниження цін.

Експерти вважають, що така стратегія завдасть удару по російській економіці, яка значною мірою залежить від нафтових доходів. 

російський енергетичний аналітик Михайло Крутіхін каже, що цей крок несе "величезний ризик" для бюджету рф. 

В разі падіння цін на 20 доларів, це може знизити доходи росії на 1,8 трильйона рублів, а це 1% ВВП, каже економіст Олександра Прокопенко.

Через низький попит на нафту і порушень квот на видобуток з боку росії, Саудівська Аравія розглядає можливість зміни тактики для зміцнення свого панування на ринку.

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти і  попереджає, що буде прагнути до частки ринку, а не до високих цін. 

росію та інші країни, такі як Казахстан та Ірак, звинувачують у перевищенні квот, узгоджених з ОПЕК+. 

Крім того, москва продовжує видобувати нафту вище за свою квоту, попри обіцянки скоротити видобуток.

Прибуток рф від продажу палива зріс на 41% у першій половині року, попри санкції. 

Також кремль використовує "тіньовий флот" для обходу обмежень, заробляючи мільярди, підтримуючи війну з Україною. Навіть якщо Саудівська Аравія знизить ціни, росія навряд чи припинить свої військові дії.

Днями Wall Street Journal писало, що Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту нижче $50.

 

РосіянафтаСаудівська Аравіяціна

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