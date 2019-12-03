Військова прокуратура підозрює трьох чиновників Генштабу та Міноборони у вимаганні $30 тисяч

Начальник юридичного департаменту вимагав гроші за те, щоб не подавати позови й апеляції проти двох громадян

Військова прокуратура підозрює начальника юридичного департаменту Міністерства оборони Валерія Коваля і начальника управління майна і ресурсів Генштабу Олександра Бікчантаєва у вимаганні й отриманні хабара в розмірі 30 тис. доларів. У злочинній схемі також фігурує заступник начальника відділу організації представництва в юрисдикційних органах та забезпечення господарської діяльності юридичного департаменту відомства Сергій Остапенко.

Досудове розслідування встановило, що Коваль за попередньою змовою з Бікчантаєвим і Остапенком через посередника вимагали неправомірну вигоду в розмірі 30 000 доларів у двох громадян за прийняття рішення про відмову від позовних заяв Міністерством оборони, і за відмову від подачі апеляційних скарг на попередні судові рішення Міноборони. Про це повідомляє LB.ua.

7 лютого під час огляду місця події було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 29 000 доларів.

У матеріалах відзначається, що військова прокуратура Дарницького гарнізону розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру двом колишнім співробітникам ПАТ "Укргазвидобування", затриманим під час отримання 1 млн доларів хабара.