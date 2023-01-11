Військова техніка армії США прибуває до Європи для посилення східного кордону НАТО (ФОТО)

Це відбувається на тлі зусиль з протидії російській агресії в Європі

З’явилися фото прибуття транспортних засобів армії США, включно з танками, які доставляють на берег Нідерландів, у рамках місії НАТО з посилення східного флангу альянсу, передає Sky News.

Це відбувається на тлі зусиль з протидії російській агресії в Європі. А стримування та оборона є одними з основних завдань НАТО.

Передислокація військової техніки відбулися через кілька днів після того, як стало відомо, що Велика Британія вперше розглядає можливість постачати Україні основний бойовий танк Challenger 2 для боротьби з російськими окупаційними військами.