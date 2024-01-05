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ПОЛІТИКА

Військова техніка на хлібозаводі: рф використовує цивільні підприємства для виробництва FPV-дронів і виходить за межі санкцій

05 січня 2024, 18:08
Військова техніка на хлібозаводі: рф використовує цивільні підприємства для виробництва FPV-дронів і виходить за межі санкцій
Фото: www.ekathimerini.com
У рф цивільні підприємства вже перепрофілювались на виготовлення військової продукції, розповіли журналісти. У 2024 році лише один хлібокомбінат зможе виготовити 12 тис. FPV-дронів.

російські компанії закупили партію 3D-принтерів у Китаю, заплативши за кожен кілька сотень доларів. Принтери встановлені у виробничих цехах цивільних підприємств, які поруч зі звичною продукцією, "штампують" FPV-дрони для ЗС РФ. Технологію налагодили таким чином, що санкції на неї не впливають.

Про деталі виготовлення російських FPV-дронів розповіли на порталі видання Financial Times.

Фахівці з'ясували, що у 2023 році рф з Китаю завезла певну кількість продукцію — про масштабність торгівлі свідчать більш як 22 тис. торговельних накладних. Серед цих накладних відшукали більш як 600 назв, у яких згадується буквосполучення 3D. Зробили висновок, що це 3D-принтери — китайці продали їх росіянам за кілька сотень доларів. При цьому відстежити постачання, щоб накласти санкції, дуже складно — пристрій надходить у вигляді запчастин.

Тепер ці 3D-принтери вільно друкують компоненти для різного типу безпілотників, зауважили автори, — на заводах і у квартирах пересічних росіян, які це роблять з патріотичних міркувань.

На порталі детально розповіли про роботу одного заводу, який вирішив випускати дрони — про Тамбовський хлібний завод.

Хлібзавод випускає малі дрони Bekas з собівартістю близько 270 дол. (від 25 тис. до 50 тис. за одиницю). За місяць таких пристроїв виготовлять близько 250 шт. (або 3 тис. на рік) — про це у жовтні 2023 року писав Фокус.

Міністерство торгівлі рф у лютому 2023 року сподівалось, що протягом року російська промисловість у чотири рази наростить випуск товарів для армії. Якщо темпи зростання у 2024 році будуть аналогічні, то хлібзавод зможе випускати по 1 тис. безпілотників на місяць або 12 тис. безпілотників на рік.

У репортажі перелічили цивільні заводи, які займають виготовленням продукції для російського війська:

  • у Тамбові хлібний завод випускає дрони та рюкзаки;
  • у Набережних Челнах майстерня з виготовлення хокейних ключок — бронежилети;
  • у Челябінську завод з виготовлення наметів — намети та спальні мішки для ЗС рф;
  • у Воронежі завод сільськогосподарської техніки — "виробляє все: від обладнання для розмінування та біноклів до засобів захисту від безпілотників", написали журналісти.

І таких компанії — 500 по усій росії, процитували на порталі заяву Мінторгівлі рф. При цьому обмежити постачання компонентів західний світ так і не зміг, підсумували журналісти.

Хоча введення санкцій США, ймовірно, обмежить кількість іноземних контрагентів, які бажають постачати компоненти для Тамбовського хлібозаводу, низька вартість і невеликий масштаб операції означає, що компанія, здається, впевнена, що обмеження не матимуть ефекту", — написали вони.

Китайвійнарф тероризмFPV-дрони

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